Sabino: “Stop urgente ai cantieri notturni del tunnel Campiglione per liberare le vie di fuga”

Appello del sindaco di Quarto alla Città Metropolitana di Napoli dopo lo sciame sismico in atto e la chiusura di Montagna Spaccata per una frana: il sindaco di Quarto

«Dopo la chiusura al traffico veicolare del tratto della Montagna Spaccata in via Campana, tra Quarto e Pozzuoli, per la caduta di un grosso masso e la necessaria attività di verifica, ho inviato una nota urgente alla Città Metropolitana di Napoli con la quale ho chiesto lo stop immediato ai lavori notturni per tenere completamente libero al transito il tunnel Campiglione che collega Quarto con Pozzuoli”, sottolinea il sindaco di Quarto Antonio Sabino (nella foto), che dalle 20 di ieri ha riunito in forma permanente il Coc-Centro Operativo Comunale di Quarto a seguito dello sciame sismico in atto dalle 19:46 di ieri.

“Vanno assolutamente tenute libere le vie di fuga a Quarto e nei Campi Flegrei – ha aggiunto – per garantire la massima sicurezza dei nostri cittadini in caso di necessità.

Abbiamo disposto il potenziamento dei controlli da parte della nostra Polizia Municipale anche allo svincolo di ingresso verso la Statale VII Quater e verso Contrada Pisani, in modo da monitorare al meglio il traffico veicolare”.

Il Coc (Centro Operativo Comunale) di Quarto resta convocato per il monitoraggio costante della situazione, anche in stretto contatto con la Prefettura di Napoli, l’Ingv-Osservatorio Vesuviano e con i tecnici della Città Metropolitana di Napoli.

Si invita la popolazione a seguire solo i canali di comunicazione ufficiale dell’Ingv, della Protezione civile nazionale e del Comune di Quarto. Per segnalazioni è attivo il numero 081.8767161 e il numero di cellulare 335.5712128 della Sala Operativa della Polizia Municipale.