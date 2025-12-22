saboris-antigus-2025,-i-borghi-sardi-raccontati-dal-cibo

Milano, 22 dic. (askanews) – Si è chiusa a Mandas, il 20 e 21 dicembre, Saboris Antigus 2025, la rassegna che per due mesi ha attraversato i territori della Trexenta e del Sarcidano trasformando l’enogastronomia in racconto culturale. Promossa dalla Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, l’iniziativa ha coinvolto borghi e comunità della Sardegna centro-meridionale in un percorso diffuso fatto di incontri, degustazioni e memoria condivisa.

Al centro non solo il calendario di eventi, ma le persone: artigiani, produttori, agricoltori, cuoche e custodi dei saperi locali, protagonisti di una narrazione che intreccia lavoro quotidiano, identità e accoglienza. Un modo di raccontare il territorio che parte dai gesti antichi e li restituisce come patrimonio vivo.

Da Gergei a Serri, da Suelli a Nurri, Saboris Antigus ha mostrato una ruralità capace di dialogare con il presente, valorizzando tradizioni, figure storiche e storie popolari. La rassegna ha rafforzato anche la dimensione dello scambio culturale, e aperto le comunità locali a relazioni internazionali consolidando una rete avviata nelle edizioni precedenti.

Con la tappa finale di Mandas, il progetto saluta il 2025 con l’obiettivo di porsi come un modello di promozione turistica culturale che mette al centro borghi, identità e partecipazione delle comunità locali.

(Foto: ©Lorenzo Naitza)