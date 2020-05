Sabrina Ferilli ad Amici Speciali 2020, durante la Semifinale di venerdì 29 maggio 2020, dopo aver subito un brutto scherzo settimana scorsa, si è presa una bella rivincita. L’attrice ed amica della De Filippi si è alzata in piedi e ha costretto la conduttrice a partecipare ad un gioco. Appositamente sistemata per la situazione, Maria, ha dovuto rispondere a tre domande. Ad ogni errore si è dovuta spaccare un uovo in testa. Ecco il video Witty Tv.

