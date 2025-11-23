domenica, 23 Novembre , 25

Sacchi: Ornella Vanoni figura di riferimento per Milano

L’assessore alla Cultura alla camera ardente

Milano, 23 nov. (askanews) – “Si sommano tantissime emozioni ricordi e ovviamente grande commozione grande dolore, personalmente perdo anche un’amica, quindi questo va da sé che non possa essere sorvolato come aspetto emotivo. È sicura una cosa che l’affetto che io nella mia funzione pubblica ho visto nei confronti di Ornella in queste ore è una cosa straordinaria che racconta tutta la milanesità, tutto il raccogliersi intorno a una figura, le figure di riferimento di una Milano che appunto si esprime attraverso il suo modo di essere artista ma anche di essere donna”. Così l’assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi alla camera ardente di Ornella Vanoni, allestita al Piccolo Teatro dove la cantante, morta a 91 anni, cominciò la sua carriera. Sacchi ha ricordato che “ha vissuto l’anzianità in un modo straordinario con ironia sorvolando e vivendo in profondità la sua vita al tempo stesso. Io credo che l’ironia sia sintomo di una grande intelligenza quando usata nel modo in cui l’ha usata Ornella Vanoni. Oggi al Piccolo Teatro ci sarà un po’ tutto questo”.

