Sacchi punzecchia la Juve: “Le manca una cosa, in Champions farà fatica”

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! L’ex c.t. della Nazionale ed ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sulla lotta allo Scudetto che in questo momento coinvolge tre squadre: ​Juve, Inter e Lazio (i biancocelesti hanno una partita in meno). Sacchi ha parlato della lotta al titolo ma è andato oltre, dicendo la sua sulla Champions e in… continua a leggere sul sito di riferimento