Sacconaghi: “Apple dovrebbe acquistare il motore di ricerca DuckDuckGo”

L’analista di Bernstein Toni Sacconaghi afferma che un’acquisizione di DuckDuckGo, motore di ricerca incentrato sulla privacy, consentirebbe ad Apple di esercitare pressioni su Google e sfruttare proficue entrate pubblicitarie.

Secondo Sacconaghi, Apple potrebbe acquisire il motore di ricerca per circa 1 miliardo di dollari come un modo per esercitare maggiore pressione su Google e acquisire le entrate pubblicitarie che provengono dal settore della ricerca.

Attualmente, si vocifera che Google paghi Apple di quasi 10 miliardi di dollari per impostare il proprio motore di ricerca come predefinito su iPhone e iPad.

