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SACE e Legacoop siglano accordo per sostenere crescita imprese associate
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SACE e Legacoop siglano accordo per sostenere crescita imprese associate

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E per supportarne i percorsi di internazionalizzazione

SACE e Legacoop hanno siglato un accordo volto a instaurare “una partnership per promuovere la crescita e i percorsi di internazionalizzazione delle imprese cooperative associate, facilitando l’accesso ai servizi e alle soluzioni offerti da SACE”.

L’accordo, firmato da Michele Pignotti, CEO di SACE, e Simone Gamberini, presidente di Legacoop, nasce dalla comune volontà di approfondire la conoscenza degli strumenti a supporto dell’internazionalizzazione e di individuare nuove aree di collaborazione, rendendo ancora più efficace la promozione delle offerte italiane sui mercati globali.

In questo contesto, SACE metterà a disposizione iniziative formative, attività di business matching attraverso il programma SACE Connects, una rete di servizi di consulenza presenti sul territorio e l’accesso ai prodotti e servizi SACE a supporto dei progetti di internazionalizzazione.

Tra questi, assicurazioni creditizie a breve termine, fideiussioni e garanzie finanziarie per progetti di filiera, factoring e gestione del credito all’esportazione, oltre a soluzioni personalizzate per investimenti nelle transizioni digitale, energetica e sostenibile.

Legacoop sosterrà questa iniziativa condividendo conoscenze ed esperienze, sviluppando congiuntamente progetti pilota, promuovendo la consapevolezza e la formazione sull’internazionalizzazione sostenibile e sostenendo la proposta di valore di SACE tra le sue cooperative associate.

Nell’ambito della collaborazione, il 28 aprile prossimo SACE e Legacoop organizzeranno un webinar focalizzato sulle cooperative del settore agroalimentare. Secondo la nota, le cooperative affiliate a Legacoop Agroalimentare comprendono circa 1.400 imprese, con un fatturato totale che supera gli 11,7 miliardi di euro, costituendo più del 10% dell’industria alimentare in Italia e con una presenza capillare lungo l’intera catena del valore.

L’incontro sarà un’opportunità per esplorare le possibilità di crescita sui mercati esteri e gli strumenti messi a disposizione da SACE per sostenere l’export, facilitare l’accesso al credito e gestire i rischi.

Ciro Di Pietro

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