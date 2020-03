“Sacrifici per tutti”. Il piano anti-crisi di Fca

Nell’affrontare l’attuale crisi legata al coronavirus Fca continua “a pianificare per essere pronti nel momento in cui usciremo da questa crisi e, a questo fine, stiamo implementando numerose misure a tutela della nostra azienda in questo periodo”. È quanto scrive l’amministratore delegato di Fca, Michael Manley in una lettera inviata ai propri dipendenti. E spiega: “Stiamo rafforzando l’accesso al capitale e al contempo prestando un’attenzione maniacale a ogni progetto, programma e spesa, eliminando o posticipando tutte le attività non critiche”.

"Come sapete – si legge nella missiva – continuare a mantenere comunicazioni frequenti e regolari, data la portata dei cambiamenti in corso,

