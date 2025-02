Safer internet day, Instagram lancia Account per Teenager

E gli strumenti anti-sextortion, sul Web più sicuri

Roma, 9 feb. (askanews) – I social media sono ormai parte integrante della vita quotidiana delle persone, compresa quella degli adolescenti, e hanno creato tantissime opportunità per connettersi con amici e familiari, seguire i propri interessi o anche scoprirne di nuovi. Per garantire un’esperienza online sicura, positiva e gratificante, nel corso degli anni Meta ha sviluppato e reso disponibili oltre 50 strumenti pensati per aiutare le persone, soprattutto i ragazzi, a navigare nel mondo digitale in modo protetto e adatto alla loro età. Ma la tecnologia da sola non basta: per creare un ambiente online positivo e sicuro, in particolare per i più giovani, serve l’impegno di tutti, dalle aziende tecnologiche alle istituzioni, dalle scuole alle famiglie.

Per questo motivo, in occasione del Safer Internet Day 2025, che si celebra in tutto il mondo martedì 11 febbraio, Instagram ci ricorda le principali novità introdotte dalla piattaforma, strumenti pensati per offrire esperienze più sicure ai ragazzi e più tranquillità ai loro genitori.

Meta ha annunciato il lancio globale degli Account per Teenager su Instagram, un’esperienza dedicata e più sicura pensata per ragazzi dai 13 ai 17 anni con il supporto dei genitori, il cui rollout verrà ultimato nel corso delle prossime settimane. I ragazzi riceveranno una notifica che li informerà della novità, dando loro 7 giorni per familiarizzare con il passaggio all’Account per Teenager e discuterne con i genitori, prima che le nuove impostazioni vengano applicate automaticamente.

Gli Account per Teenager presentano infatti maggiori restrizioni, che per i ragazzi sotto i 16 anni possono essere modificate solo con il consenso di un genitore tramite la Supervisione: un’occasione, quindi, per stimolare un dialogo costruttivo con i propri figli.

Con gli Account per Teenager, gli adolescenti vedranno queste nuove impostazioni settate di default nei loro account:

Account privati: gli account degli adolescenti saranno privati per impostazione predefinita. Questo si applica a tutti i ragazzi al di sotto dei 16 anni (sia quelli già su Instagram sia quelli che si iscrivono) e a quelli al di sotto dei 18 che si iscrivono all’app. Restrizioni sui messaggi: gli adolescenti potranno ricevere messaggi solo da persone che seguono o con cui sono già in contatto. Restrizioni sui contenuti sensibili: gli account per teenager sono configurati automaticamente per vedere meno contenuti sensibili nei risultati di ricerca e nei contenuti consigliati in Esplora, Reels e nel feed. Interazioni limitate: gli adolescenti possono essere taggati o menzionati solo dalle persone che seguono. Verrà inoltre attivata automaticamente la versione più restrittiva della funzione anti-bullismo, Parole Nascoste. Promemoria per i limiti di tempo: gli adolescenti riceveranno notifiche che li inviteranno a uscire dall’app dopo 60 minuti di utilizzo quotidiano. Modalità non disturbare attivata: la modalità non disturbare sarà attivata in automatico tra le 22:00 e le 07:00.

Sempre per quanto riguarda la sicurezza online, Meta ha annunciato anche diverse misure per intensificare la lotta contro il fenomeno della sextortion. La condivisione online di immagini personali intime può essere infatti un’esperienza traumatica, soprattutto per gli adolescenti. La sensazione può essere ancora peggiore quando qualcuno minaccia di condividerle se non gli si concedono altre foto, contatti sessuali o denaro: reato noto appunto come sextortion.

Ecco, alcune delle più recenti funzioni di sicurezza messe in campo da Meta per proteggere ulteriormente le persone dalla sextortion e rendere ancora più difficile per i criminali ottenere ciò che vogliono:

A ottobre 2024, Instagram ha annunciato nuove impostazioni e strumenti di sicurezza, per adolescenti e adulti, tra cui: La funzione di protezione contro le immagini di nudo, che sfoca le immagini rilevate come nudità quando vengono inviate o ricevute nei DM. Questa funzione di protezione sarà attivata di default per gli adolescenti di età inferiore a 18 anni, mentre agli adulti verrà mostrata una notifica che li incoraggerà ad attivarla. Una volta attiva, le persone che invieranno immagini contenenti nudità riceveranno un messaggio che ricorderà loro di essere cauti quando inviano foto sensibili, offrendo loro la possibilità di annullare l’invio se hanno cambiato idea. Per gli adulti, ecco come attivarla: Impostazioni e attività ? Messaggi e risposte alle storie – Protezione dalle immagini di nudo – Attiva. Blocco degli screenshot di immagini o video temporanei inviati via messaggio. Se qualcuno invia una foto o un video tramite i DM di Instagram o Messenger utilizzando la funzione “Visualizza una volta” o “Consenti di riprodurre di nuovo”, non dovrà preoccuparsi di un possibile screenshot o di una registrazione fatta senza il suo consenso.

Infine, agli account sospetti verrà impedito di vedere le liste di follower e seguiti dei loro bersagli, evitando così che possano usarle per ricattarli. Inoltre, i potenziali truffatori non potranno vedere chi ha messo “Mi piace” ai post di una persona, le foto in cui è stata taggata o gli altri account taggati in quelle foto.

Da febbraio 2024, Take It Down, la piattaforma per prevenire la diffusione di immagini intime dei minori online realizzata dal NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), grazie al supporto di Meta, è disponibile anche in italiano. Take It Down è stato progettato nel rispetto della privacy e della sicurezza dei dati dei giovani: gli adolescenti possono andare su TakeItDown.NCMEC.org per generare un hash unico della loro immagine o video, che viene inviato in modo sicuro senza che il contenuto lasci il dispositivo. L’hash permette a piattaforme come Facebook e Instagram di trovare e rimuovere copie dell’immagine, impedendo future pubblicazioni. Per gli adulti che temono la diffusione non consensuale delle proprie immagini intime, esiste invece Permesso Negato, un servizio sviluppato da Meta in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali. Per avvalersi di questo servizio, gratuito, è sufficiente consultare la pagina dedicata sul sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali o contattare l’associazione PermessoNegato tramite sito o canali social (Facebook e Instagram).