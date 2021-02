ROMA (ITALPRESS) – Torna la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. Quest’anno l’appuntamento con il Safer Internet Day, con il consueto motto “Together for a better Internet”, è fissato per martedì 9 febbraio, con un fitto programma di iniziative messe in campo dal Ministero dell’Istruzione, coordinatore di “Generazioni connesse”, il Safer Internet Centre in Italia, il Centro italiano per la sicurezza in Rete.

Ci saranno eventi a livello locale e nazionale promossi insieme ai partner di “Generazioni Connesse”: tra gli altri l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, la Polizia di Stato, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L’articolo Safer Internet Day, l’impegno della scuola per la Rete sicura proviene da Notiziedi.

