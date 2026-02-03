safilo-a-mido:-risultati-2025-e-visione-sui-brand-del-futuro

Si conferma protagonista globale nel design

Milano, la feb. (askanews) – Safilo ha preso parte a MIDO, la più importante fiera internazionale dell’occhialeria, confermando il proprio ruolo di protagonista globale nel design, nella produzione e nella distribuzione di eyewear. Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2026, negli spazi di Fiera Milano Rho-Pero, il Gruppo ha presentato una presenza forte e distintiva, capace di raccontare identità, strategia e visione. La presenza in Fiera è stata l’occasione per commentare i dati del 2025, con un andamento che si attesta positivamente sia in Nord America sia in Europa. Ne ha parlato Angelo Trocchia, Amministratore Delegato Safilo Group: “Risultati del 2025 decisamente positivi in un anno complicato, caratterizzato dalle tariffe, caratterizzato da una grande discontinuità nel mondo. Siamo cresciuti, abbiamo migliorato i margini, abbiamo migliorato la cassa. Direi un grande anno”.Diverse sono anche le conferme e le novità del portafoglio del gruppo con un importante ingresso. “Carrera quest’anno fa 70 anni, è un traguardo importantissimo. E’ un brand che sta crescendo, sono quattro anni di seguito che cresce, ma è un brand che è solo all’inizio, quindi festeggiamo i 70 anni con due special Edition in titanio. Sono veramente pezzi d’arte bellissimi e quindi Carrera è sicuramente lì. Con Polaroid continuiamo sulla piattaforma dello sport, con questa collaborazione con Atp e con Cobolli. Con David Beckham consolidiamo ancora di più questa grande storia di successo, questa relazione incredibile tra noi e Sir David. E in ultimo Victoria Beckham che abbiamo appena lanciato, grande feedback, aspettiamo fiduciosi perchè può essere una grande grande storia” ha aggiunto Trocchia.All’interno della lounge, Safilo ha dedicato uno spazio specifico al Percorso di Sostenibilità del Gruppo che ha illustrato le principali iniziative sviluppate sui tre pilastri fondamentali – Persone, Prodotto e Pianeta – tra cui il raggiungimento del 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili per tutte le strutture del Gruppo.Safilo ha poi ricevuto il premio “CSE Corporate Award – Certified Sustainable Eyewear”, un importante riconoscimento dell’impegno verso la sostenibilità dei prodotti e le pratiche commerciali responsabili, che riflette l’integrazione dei principi ESG nella strategia aziendale, oltre all’impegno del team nel promuovere trasparenza e creazione di valore a lungo termine.