Safilo: la licenza con David Beckham è per sempre

Trocchia (Ceo): “Stabilità di portafoglio senza precedenti”

Padova, 17 giu. (askanews) – Con David Beckham è stata sintonia al primo incontro. Safilo con l’ex calciatore inglese, ha sviluppato un brand di successo che è diventato una licenza perpetua nel portafoglio del gruppo leader nell’occhialeria. Come racconta, Angelo Trocchia Ceo del gruppo Safilo: “Abbiamo cominciato questa collaborazione con David Beckham 4-5 anni fa. E’ nata da un incontro a Londra, abbiamo sviluppato un brand partendo da zero grazie a una relazione molto solida, vicina e fruttuosa. Abbiamo deciso di trasformare quella che era una licenza in una licenza perpetua. Beckham entra nel portafoglio di Safilo e ci rimarrà per sempre”. Il gruppo è cresciuto ancora nei brand di proprietà. “Safilo deve avere una quota parte di brand di proprietà sempre più forte. Nel 2023 i brand di proprietà hanno rappresentato il 44% con Beckham la quota diventa del 50%”. Tra i marchi del portafoglio Safilo ci sono Carrera, Polaroid, Smith, Blenders, ma il gruppo punta anche sulle licenze. “Abbiamo fatto tanto lavoro negli ultimi mesi per consolidare le licenze. Oggi il 75% delle nostre licenze sono confermate fino al 2031. Abbiamo una grande stabilità davanti a noi e siamo in grado di far crescere i brand di proprietà e di far crescere ad altrettanta velocità le grosse licenze che fanno parte del portafoglio di Safilo”. Per Safilo il futuro è certamente a colori.