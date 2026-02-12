Sagrada Familia, la torre più alta è quasi pronta

Ma la facciata della Gloria divide Barcellona

Barcellona, 12 feb. (askanews) – Dopo oltre 140 anni di lavori, la torre centrale della Sagrada Familia è vicina al completamento. Nei prossimi giorni sarà installato il braccio superiore della croce che porterà l’altezza a 172,5 metri, la chiesa più alta del mondo. L’inaugurazione è prevista a giugno, nel centenario della morte di Antoni Gaudì.”Con la collocazione della croce saremo quasi all’80% dell’insieme costruito”, dice Jordi Faulì, architetto capo.La nuova croce tridimensionale, progettata per riflettere la luce, completerà la torre di Cristo, simbolo dell’intero complesso. Lo spiega Mauricio Cortés, architetto del cantiere: “Si tratta di un elicoide, è come una scala a chiocciola, una superficie che ruota man mano che sale”.La basilica ha già superato in altezza il duomo di Ulm, in Germania. La sua cima, però, resterà sotto i 177 metri del monte Montju c, in coerenza con l’idea di Gaudì di non superare l’opera della natura.Ma il completamento dell’opera è ancora lontano. Al centro del dibattito c’è la futura facciata della Gloria, che secondo il progetto dovrebbe essere preceduta da una grande scalinata e da una piazza. La realizzazione comporterebbe l’abbattimento di edifici abitati.Ne parla Salvador Barroso, presidente dell’associazione dei residenti: “Non esiste un progetto di Gaudì per quelle scale, né per l’insieme del tempio la cui conclusione prevede diverse soluzioni, e le attuali proposte furono disegnate per la prima volta dagli assistenti di Gaudì nel 1906”.Il confronto ora passa anche dal Comune di Barcellona, chiamato a trovare una soluzione tra la prosecuzione del progetto storico e le richieste dei residenti.