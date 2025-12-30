sakura-2026:-quando-e-dove-ammirare-la-fioritura-dei-ciliegi-in-giappone

martedì, 30 Dicembre , 25

MondoSakura 2026: quando e dove ammirare la fioritura dei ciliegi in Giappone
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Con l’inizio del nuovo anno per molti viaggiatori prende forma un desiderio: volare in Giappone per assistere alla magia dei ciliegi in fiore, i celebri sakura. Immaginatevi passeggiare tra viali e parchi ricoperti di petali rosa, respirare l’aria frizzante della primavera giapponese e vivere l’hanami, l’antica tradizione di ammirare i fiori, tra picnic sotto i ciliegi e scatti fotografici da cartolina. Ogni anno, questa magia richiama viaggiatori da tutto il mondo, trasformando la fioritura dei ciliegi in un’esperienza imperdibile e indimenticabile.

Secondo le previsioni, la stagione dei sakura 2026 inizierà leggermente prima in molte regioni del Giappone. La fioritura segue il classico andamento geografico, dal sud al nord dell’arcipelago:

Tokyo e area centrale: i primi boccioli dovrebbero aprirsi intorno al 19 marzo, con la piena fioritura attesa nella settimana successiva.

Kyoto e Osaka: i ciliegi sbocceranno tra fine marzo e inizio aprile, nei parchi e giardini più iconici.

Tohoku e Hokkaido: la fioritura tarderà fino a aprile e ai primi giorni di maggio, offrendo scenari naturali mozzafiato lontani dalle folle.

Le date possono variare leggermente a seconda delle condizioni climatiche, quindi è consigliabile seguire le previsioni aggiornate (sakura forecast) per non perdere il picco della fioritura.

Durante la stagione dei sakura, giapponesi e turisti si riuniscono nei parchi per celebrare l’hanami, letteralmente “ammirare i fiori”. Questa usanza secolare prevede picnic all’ombra dei ciliegi, passeggiate tra i viali fioriti e momenti di convivialità, immersi in un’atmosfera unica al mondo.

Le città principali come Tokyo, Kyoto, Osaka e Nagoya offrono eventi, festival e luoghi iconici per ammirare i sakura, mentre le destinazioni meno affollate garantiscono un’esperienza più intima e immersiva.

CONSIGLI PER I VIAGGIATORI

La fioritura dura circa una o due settimane, quindi è importante pianificare il viaggio nei giorni del picco.

Portate con voi abbigliamento comodo e impermeabile: vento e pioggia possono far cadere i petali rapidamente.

Approfittate della stagione per visitare non solo i parchi cittadini, ma anche i paesaggi naturali come colline, montagne e coste fiorite, perfetti per le fotografia.

Consultate sempre le previsioni locali aggiornate per scegliere i giorni migliori per i picnic e le passeggiate.

(Fonti: gotokyo.org, livejapan.com e japan-guide.com)
Fonti: gotokyo.org, livejapan.com e japan-guide.com

