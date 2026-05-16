sal-da-vinci-conquista-l’europa-con-numeri-record

Roma, 16 mag. (askanews) – Mentre cresce l’entusiasmo a Vienna per la partecipazione di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest, i numeri certificano già un successo internazionale senza precedenti. Al di là del risultato finale della competizione, l’artista italiano sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua carriera, imponendosi come uno dei fenomeni musicali europei del momento.

Con oltre 60 milioni di streaming complessivi sulle principali piattaforme digitali, Sal Da Vinci sta conquistando pubblico e classifiche ben oltre i confini italiani, diventando uno degli artisti italiani più ascoltati e condivisi di queste settimane.

In Italia il brano domina le classifiche digitali, raggiungendo il primo posto nella Spotify Chart Italia, nella YouTube Chart Italia e nella Apple Music Chart Italia, oltre a ottenere la certificazione Oro.

Ma è soprattutto all’estero che il fenomeno sta attirando l’attenzione di osservatori e addetti ai lavori. Su Spotify il brano entra nella Top 10 in Lituania, raggiungendo il sesto posto, e compare anche nelle classifiche di Finlandia e Austria. Su Apple Music arrivano risultati ancora più significativi, con il secondo posto a Malta e la Top 10 in Grecia, oltre alla presenza stabile nelle classifiche di Austria, Cipro, Svizzera, Svezia, Belgio e Paesi Baltici.

La crescita continua anche su iTunes, dove il singolo entra nella Top 10 in Austria, Lussemburgo e Svizzera, comparendo inoltre nelle classifiche di Germania, Australia, Paesi Bassi e Argentina. Anche Shazam conferma il forte interesse internazionale, con piazzamenti rilevanti in Croazia, Austria, Svizzera, Grecia, Belgio, Israele e nei Paesi scandinavi.

A Vienna, intanto, il clima intorno all’artista è quello delle grandi occasioni. Sal Da Vinci sta ricevendo un’accoglienza calorosa non soltanto dal pubblico italiano presente all’Eurovision, ma anche dai fan internazionali e dagli stessi artisti in gara, molti dei quali stanno mostrando apprezzamento per il suo stile e per una cifra artistica riconoscibile che unisce tradizione e contemporaneità.

Un risultato che va oltre la competizione e che conferma la capacità dell’artista di parlare a pubblici differenti, trasformando la partecipazione all’Eurovision in un successo europeo concreto, sostenuto da streaming, classifiche e consenso popolare.