mercoledì, 11 Marzo , 26

Whatsapp, arrivano gli account per under 13 gestiti da un genitore

(Adnkronos) - Arrivano gli account Whatsapp per gli...

Torino-Lione: svelata la prima talpa per lo scavo del tunnel base in Italia

(Adnkronos) - È lunga come due campi da...

Mauro Icardi e Wanda Nara in tribunale, la nuova battaglia sulle case italiane

(Adnkronos) - Nuovo capitolo giudiziario nella vicenda tra...

Endometriosi e il dolore negato, l’indagine: “Spesso poco creduto e riconosciuto”

(Adnkronos) - Il dolore spesso non viene riconosciuto...
HomeUncategorizedSal Da Vinci, parla l'avvocato Claps: "Se le critiche diventano offese, agirà...
sal-da-vinci,-parla-l’avvocato-claps:-“se-le-critiche-diventano-offese,-agira-legalmente”
Sal Da Vinci, parla l’avvocato Claps: “Se le critiche diventano offese, agirà legalmente”
Uncategorized

Sal Da Vinci, parla l’avvocato Claps: “Se le critiche diventano offese, agirà legalmente”

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

(Adnkronos) –
“C’è differenza tra critica alla canzone e offesa personale”. Così Carlo Claps, avvocato e amico di Sal Da Vinci, è intervenuto sulle polemiche degli ultimi giorni che hanno coinvolto il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2026 e la canzone portata in gara ‘Per sempre sì’. 

Claps, ospite oggi in collegamento con La Volta Buona, ha spiegato le intenzioni del cantautore napoletano: “Se le critiche diventeranno offese ricorreremo a vie legali”. Claps ha voluto chiarire la posizione di Sal Da Vinci: “Lui è sereno, si sta godendo il momento. Lui non vuole agire contro nessuno al momento, però vuole che io monitoro le dichiarazioni per valutare insieme a lui eventuali azioni legali”.  

Secondo il legale, alcune affermazioni sarebbero andate oltre la semplice critica artistica, arrivando a colpire l’identità del cantante in quanto napoletano e rappresentante della cultura partenopea: “Si è oltrepassato il limite e c’è stata anche discriminazione in alcune dichiarazioni, su questo noi ci incontreremo per valutare”, ha spiegato. 

Claps ha commentato il dietrofront del giornalista Aldo Cazzullo, che aveva definito il brano “adatto ad un matrimonio della camorra”, salvo poi precisare che si trattava di una semplice “battuta”. L’avvocato ha replicato: “Io non sono molto d’accordo su questa interpretazione”.  

 

In collegamento anche il maestro d’orchestra Adriano Pennino, che ha diretto al Festival di Sanremo 2026. Sulle dichiarazioni rilasciate da Eros Ramazzotti che ha giudicato il brano di Sal Da Vinci “Non male, ma l’arrangiamento è retrò, non ci rappresenta all’Eurovision”. Il maestro ha spiegato: “L’arrangiamento è stato fatto per quella canzone e per la sua composizione, non abbiamo voluto rovinare la canzone originale. Il pezzo è fantastico fatto in quel modo. Io comunque tutta questa modernità non la sento in giro”.  

 

Previous article
Whatsapp, arrivano gli account per under 13 gestiti da un genitore
Next article
Tumore al colon retto: AI e MedTech per rafforzare la prevenzione

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Whatsapp, arrivano gli account per under 13 gestiti da un genitore

(Adnkronos) - Arrivano gli account Whatsapp per gli under 13, che saranno configurati e gestiti dai genitori. Lo annuncia Whatsapp, l'app di messaggistica detenuta...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Torino-Lione: svelata la prima talpa per lo scavo del tunnel base in Italia

(Adnkronos) - È lunga come due campi da calcio, pesa migliaia di tonnellate ed è progettata per scavare in diverse situazioni geologiche con coperture...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mauro Icardi e Wanda Nara in tribunale, la nuova battaglia sulle case italiane

(Adnkronos) - Nuovo capitolo giudiziario nella vicenda tra Mauro Icardi e Wanda Nara. L’attaccante 33enne argentino, in forza attualmente al Galatasaray, ha avviato,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Endometriosi e il dolore negato, l’indagine: “Spesso poco creduto e riconosciuto”

(Adnkronos) - Il dolore spesso non viene riconosciuto né creduto per chi soffre di endometriosi. È uno dei risultati che emergono da un sondaggio...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.