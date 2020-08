Sala “A Milano strade car-free per riaperture scuole”

MILANO (ITALPRESS) – Contro gli assembramenti in entrata e in uscita dalle scuole per studenti e accompagnatori sono tre le soluzioni proposte dal Comune di Milano. E’ quanto emerge dalla conferenza stampa del dopo Giunta a Palazzo Marino nel corso della quale è stato presentato il piano per la riapertura degli istituti scolastici cittadini, prevista per il 14 settembre, nel quadro delle misure anti contagio per il Covid 19. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala spiega che “per circa una decina di scuole, se manca un marciapiede largo o uno spazio pedonale e in quella strada non passano mezzi pubblici applicheremo un’ordinanza per rendere quella via ‘car freè negli orari di entrata e di uscita”.

