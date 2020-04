Sala “App mappatura contagio a 930mila download”

“L’app AllertaLOM è arrivata a 930mila utenti e siamo vicinissimi al traguardo di 1 milione di download, ossia il dato che servirà a statistici e virologi per mappare il rischio e per prepararci alla Fase 2. E l’app sarà utile anche nella stessa Fase 2”. Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, nella consueta diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus. Sono 1,7milioni, ha spiegato poi Sala, i questionari compilati sull’app. “Diminuiscono gli accessi agli ospedali e le persone guariscono sempre piu’. Ma i decessi sono ancora tanti e questo ci ricorda che siamo ancora in emergenza.

