Logan Paul vende carta Pokemon da record per 16,5 milioni di dollari

(Adnkronos) - Il famoso YouTuber e wrestler Logan...

E’ morto Robert Duvall, l’attore aveva 95 anni

(Adnkronos) - E' morto Robert Duvall. L'attore, 95...

Flop digiuno intermittente, il ‘verdetto’: “Non porta a una maggiore perdita di peso”

(Adnkronos) - Digiuno intermittente sì o no? Negli...

Tlc, Boccardelli (Luiss): “Digitalizzazione leva per la crescita del Paese”

(Adnkronos) - "La digitalizzazione rappresenta un volano decisivo...
sala:-bastoni-ha-sbagliato,-ma-censori-simulatori-incredibili
Redazione-web
Riferimento, dopo Inter-Juve, a filmati di Del Piero e Chiellini

Milano, 16 feb. (askanews) – “Certamente” il giocatore dell’Inter Alessandro Bastoni “ha sbagliato, poi vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto simulzioni incredibili, ci sono filmati in giro di Chiellini e Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili. È chiaro che adesso io sono di parte perché l’Inter è la mia squadra del cuore, però andiamoci piano perche scatenano poi una rabbia, una violenza sui social che ha degli effetti negativi. Detto ciò è chiaro che Bastoni ha sbagliato, ma lo sa anche lui, essendo un ragazzo intelligente”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a proposito dell’episodio di Inter-Juventus di sabato sera che ha portato all’espulsione del bianconero Pierre Kalulu.

