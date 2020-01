Sala: “Inter e Milan hanno capito”. C’è la decisione sul destino di San Siro

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter, del ​Milan e dellaSerie A! Per Inter e Milan, oltre ai rispettivi obiettivi in campionato (scudetto per i nerazzurri e piazzamento europeo per i rossoneri) e sul mercato, resta sempre caldo un argomento molto caro: il nuovo stadio e il destino di San Siro. E a tal proposito il Primo cittadino di Milano Beppe Sala è intervenuto telefonicamente ai microfoni di Radio Deejay per fare il… continua a leggere sul sito di riferimento