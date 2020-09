MILANO (ITALPRESS) – A margine della commemorazione della morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, questa mattina in piazza Diaz, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato sul tema della sua possibile ricandidatura e delle tempistiche per annunciarla. “Mancano 9 mesi e sono tantissimi – ha spiegato -. Non è una questione di tattica, ma di consapevolezza delle tante cose che ci sono da fare. Per cui adesso, senza fare date, la priorità è stare molto concentrati su Milano e sto lavorando con la Giunta anche per preparare un percorso che, come spiegherò nei prossimi giorni, è ampiamente avviato ma è il momento di raccogliere le opinioni dei milanesi” ha spiegato Sala.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Sala “Mi ricandido? Manca tanto”, Bolognini “Nome dopo regionali” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento