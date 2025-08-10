domenica, 10 Agosto , 25

Paolini-Sakkari, oggi l’azzurra debutta a Cincinnati – Diretta

(Adnkronos) - Jasmine Paolini torna in campo. La...

Gaza, Netanyahu: “Obiettivo di Israele non è occupazione. Unici affamati sono ostaggi”

(Adnkronos) - L'obiettivo di Israele non è l'occupazione...

A Erice 57ma edizione dei ‘Seminari internazionali emergenze planetarie’

(Adnkronos) - Si è aperta la 57esima edizione...

Ferragosto in montagna, sulle Dolomiti verso tutto esaurito

(Adnkronos) - La montagna sta vivendo un momento...
Salah alla Uefa: “Diteci come è morto il Pelè della Palestina”

(Adnkronos) – L’attaccante del Liverpool Mohamed Salah ha criticato la Uefa per non aver spiegato come è morto Suleiman Al-Obeid, calciatore noto come il “Pelé palestinese”. La Federcalcio palestinese (Pfa) ha dichiarato mercoledì che Suleiman Al-Obeid, 41 anni, è morto in un attacco israeliano a Gaza. 

La Uefa aveva scritto su X che era “un talento che ha dato speranza a innumerevoli bambini, anche nei momenti più bui”. Rispondendo sabato, la stella egiziana Salah ha scritto: “Potete dirci come è morto, dove e perché?”. Tra coloro che hanno elogiato la sua risposta c’era l’ex leader laburista Jeremy Corbyn, che ha replicato: “Ben detto Mo!”  

