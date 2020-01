Categoria: Dolci

Ingredienti

Biscotti secchi 250 g

Burro 150 g morbido

Zucchero 120 g

Torrone bianco 60 g duro

Cacao amaro in polvere 30 g

Uova 120 g (circa 2 medie)

Per spolverizzare

Zucchero a velo q.b.

Preparazione

Salame di cioccolato e torrone, passo 1

Per preparare il salame di cioccolato e torrone, per prima cosa versate i pezzi di torrone in un mixer (1) e tritatelo per pochi secondi alla massima velocità (2), poi spezzettate grossolanamente i biscotti secchi con le mani (3).

Salame di cioccolato e torrone, passo 2

In una ciotola mettete il burro morbido insieme allo zucchero (4) e lavorate con le fruste elettriche per ottenere un composto cremoso (5), poi unite i biscotti spezzettati (6).

Salame di cioccolato e torrone, passo 3

Aggiungete anche il cacao amaro (7), il torrone tritato (8) e le uova (9).

Salame di cioccolato e torrone, passo 4

Mescolate con un cucchiaio fino ad ottenere un composto omogeneo (10). Versate il composto ottenuto al centro di un foglio di carta forno, sollevate il lembo inferiore (11) e arrotolate fino ad avvolgerlo completamente, poi attorcigliate le estremità per sigillare il cilindro (12). Lasciate rassodare in frigorifero per almeno 6 ore, o meglio per tutta la notte. In alternativa potete metterlo in freezer per un paio d’ore.

Salame di cioccolato e torrone, passo 5

Trascorso il tempo di raffreddamento, rimuovete la carta forno (13) e ricoprite il salame con abbondante zucchero a velo (14). Il vostro salame di cioccolato e torrone è pronto per essere servito (15)!

Conservazione

Il salame di cioccolato e torrone si può conservare in frigorifero per massimo 2 giorni, in un contenitore ermetico. Potete anche congelarlo, magari tagliato a fette.

Consiglio

Se desiderate potete aromatizzare il composto con qualche goccia di aroma al rum o arancia.

