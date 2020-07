Sale la tensione in Libia, sì di Tobruk all’intervento dell’Egitto

AGI – Lo scenario peggiore che rischia di concretizzarsi in Libia è uno scontro militare diretto tra la Turchia e l’Egitto. La prima in appoggio del Governo di accordo nazionale, il secondo in sostegno della Cirenaica e delle Forze del maresciallo Khalifa Haftar.

La luce verde all’intervento esterno anche nella parte orientale della Libia è arrivata dal Parlamento di Tobruk, braccio legislativo di Haftar. L’organo si è dichiarato a favore di un possibile intervento dell’esercito egiziano contro la Turchia in Libia in caso di “minaccia”.

“Spetta alle forze armate egiziane intervenire per proteggere la sicurezza nazionale libica ed egiziana se vedono una minaccia imminente per la sicurezza dei nostri due Paesi”,

