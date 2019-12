SALEMME il bello… della diretta ultimo appuntamento con “Una festa esagerata” su Rai2

Terzo e ultimo appuntamento con il teatro di Vincenzo Salemme in prima serata su Rai2 con “Salemme il bello…della diretta“. Dopo il grande successo delle commedia “Di mamma ce n’è una sola” e “Sogni e bisogni”, questa settimana il regista e attore napoletano porterà in tv “Una festa esagerata”. Ecco tutte le anticipazioni.

Vincenzo Salemme, ultima puntata con il suo teatro su Rai2

Mercoledì 25 dicembre 2019 alle ore 21.05 terzo e ultimo appuntamento con “Salemme il bello… della diretta“, lo spettacolo con protagonista il teatro di Vincenzo Salemme. Uno dei più importanti esponenti del teatro italiano, degno erede della grande tradizione scarpettiana, è pronto a far divertire con l’ultima puntata il pubblico italiano con con la commedia “Una festa esagerata”.

Come sempre lo spettacolo sarà in diretta televisiva; un esperimento assolutamente inedito che ha registrato un altissimo gradimento da parte del pubblico televisivo, ma anche da parte della critica che ha speso parole di grande entusiasmo per la prova artistica di Salemme.

Una festa esagerata di Vincenzo Salemme: la trama

L’ultimo appuntamento con “SALEMME il bello… della diretta!” è fissato per la notte di Natale con la commedia “Una festa esagerata” trasmessa in diretta dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli.

La commedia, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, ha avuto un tale successo da spingere il regista e attore a farne anche una trasposizione sul grande schermo. Nel 2018, infatti. “Una festa esagerata” è diventato anche un film in cui Salemme ha raccontato in chiave realistica e divertente il lato oscuro e grottesco dell’animo umano. Due coniugi organizzano la festa di compleanno della figlia diciottenne, ma la festa rischia di essere rovinata dalla morte improvvisa dell’inquilino che vive al piano di sotto.

Nel cast della commedia del 2016 ritroviamo: Antonio Guerriero, Antonella Cioli, Giovanni Ribò, Vincenzo Borrino, Teresa Del Vecchio, Sergio D’Auria, Mirea Flavia Stellato, Massimo Andrei.

L’appuntamento con l’ultima puntata di “SALEMME il bello… della diretta!” è per mercoledì 25 dicembre 2019 in prima serata su Rai2.

