Salgono a 213 le vittime del virus. Quasi 10 mila i contagi in Cina

La Cina si dice “pienamente fiduciosa” e in grado di vincere la battaglia contro l’epidemia di coronavirus dichiarata emergenza sanitaria internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità mentre sale il bilancio delle vittime, ora 213, con 9.692 casi accertati in tutto il Paese, ma i due primi casi in Gran Bretagna accrescono l’ansia per la diffusione del contagio nel continente europeo.

“Sin dallo scoppio dell’epidemia, il governo ha preso le misure di prevenzione e controllo più complete e rigorose”, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying, e “abbiamo piena fiducia e la capacità di vincere questa battaglia contro l’epidemia”.

