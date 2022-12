Salgono a quattro le vittime della sparatoria di Fidene

ROMA – Fabiana De Angelis, la donna ferita nella sparatoria di domenica mattina a Fidene, a Roma, non ce l’ha fatta. La 57enne è deceduta in serata all’ospedale Sant’Andrea. Lo fa sapere il nosocomio capitolino, precisando che “gli accertamenti diagnostici effettuati in queste ore hanno evidenziato un quadro clinico irreversibile“. Pertanto “è stata dichiarata la morte cerebrale della paziente”. Si tratta della quarta vittima di Claudio Campiti, l’uomo che ha fatto fuoco nel bar di via Monte Giberto.

