Salone Auto Torino, Nissan: anteprima italiana del nuovo Qashqai

In versione ibrida ed e-Power, possibilità di test drive

Milano, 12 set. (askanews) – Anteprima italiana per la la terza generazione di Nissan Qashqai al Salone Auto Torino dal 13 al 15 settembre. Il nuovo Qashqai si presenta con design esterno ancora più moderno, caratterizzato da frontale e gruppi ottici rinnovati. Nuovi anche gli interni, con materiali di qualità e finiture di pregio, i sistemi di assistenza alla guida e l’infotainment con suite Google integrata.

La gamma del nuovo Nissan Qashqai ha maggiori equipaggiamenti di serie rispetto alla versione precedente ma mantiene il prezzo inalterato, che parte da 31.570 euro per le versioni Mild Hybrid e 37.320 euro per le versioni e-Power.

Qashqai punta a consolidare la sua posizione di leader del mercato. Dal lancio (nel 2007) a oggi, sono infatti oltre 4 milioni le unità vendute nel mondo, di cui 3 milioni in Europa e oltre 416.000 in Italia. E proprio in Italia, Qashqai è il crossover più venduto di sempre, il modello C-SUV più venduto a cliente privato nel 2023 e il secondo più venduto su tutti i canali nei primi otto mesi del 2004 con oltre 14.000 unità immatricolate.

Successo per le versioni e-Power di Qashqai, che offre il piacere di guida in elettriche e la possibilità di percorrere più di 1.000 km con un pieno di benzina. Nelle vendite di Qashqai a cliente privato il peso delle versioni e-Power ha raggiunto circa il 60%.

La presentazione alla stampa è in programma alle 15 nelle sale di Palazzo Madama in Piazza Castello. Per tutta la durata della kermesse motoristica i visitatori avranno la possibilità di conoscere e provare il nuovo Nissan Qashqai che sarà in esposizione presso lo stand Nissan in Piazza Castello e disponibile per prove su strada con partenze da Piazza Castello e Piazza Carlo Felice.