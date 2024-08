salone-del-mobile-torna-a-ny:-evento-su-made-in-italy-con-bloomingdale’s

Rassegna dedicata all’arredo italiano curata dall’architetto Laviani

Milano, 19 ago. (askanews) – Il prossimo 4 settembre, il Salone del mobile Milano inaugurerà l’evento “Italian design: from classic to contemporary” dedicato al made in Italy, inserendosi all’interno del progetto “From Italy, with Love” di Bloomingdale’s, che celebrerà la cultura, il lusso e l’arte italiana attraverso una serie di esposizioni e attività in calendario dal 5 al 29 settembre. Volendo valorizzare l’Italia e la sua ricchezza culturale, Bloomingdale’s ha individuato nel Salone del Mobile il partner a cui affidare una rassegna speciale dedicata alla produzione italiana d’arredo, curata dall’architetto Ferruccio Laviani che, nell’allestimento, si è ispirato alle piazze metafisiche di Giorgio de Chirico.

Il progetto vedrà la creazione di una scenografia, in equilibrio tra installazione artistica e pop-up esperienziale, in cui saranno inserite icone del design italiano, che raccontano una storia di ingegno, produzione industriale d’eccellenza e alto artigianato. Gli oggetti in esposizione sono stati scelti dall’architetto Laviani tra quelli presenti nei cataloghi di una rosa di marchi che meglio esprimono il valore della produzione italiana d’arredo (Artemide, Edra, Flexform, Flou, Foscarini, Frigerio, Gallotti&Radice, Gessi, Kartell, Lema, Living Divani, Minotti, Molteni&C, Oluce, Porro, Riva 1920, Scavolini, Sigma L2, Tacchini, Technogym, Turri, Villari, Visionnaire).

Per tutto il mese di settembre, poi, Bloomingdale’s ospiterà eventi settimanali volti ad attivare sia la community professionale newyorkese sia i design lover, con un ricco programma di talk e appuntamenti che vedranno la partecipazione di figure di spicco nel panorama nazionale e internazionale dell’abitare.