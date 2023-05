Salone nautico Venezia, La Russa: Italia sia capitale nautica

“Da qui parte un grande dono all’Italia e al mondo”

Venezia, 31 mag. (askanews) – “L’Italia deve diventare capitale della nautica nel mondo e Venezia aiuta Genova”. A dirlo il presidente del Senato, Ignazio La Russa nel suo intervento all’inaugurazione del Salone Nautico di Venezia.

La Russa ha lodato la passione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro:” Ci sono tanti sindaci bravi di centrodestra e centrosinista, civic, ma Brugnaro è tra i più bravi ed è il più innamorato della propria città, quando parli con Brugnaro lui è per Venezia ed è Venezia”.

“Il salone nautico di Venezia – ha proseguito la seconda carica dello Stato – è da sempre occasione di incontro tra operatori e acquirenti potenziali, ed è figlia di Brugnaro senza la sua passione non ci sarebbe stato ed e essenziale anche l’aiuto della Marina Militare e lo dico a chi non conosce il valore delle nostre forze armate a chi ha la puzza sotto il naso”. “Il Salone nautico di Venezia, come Venezia stessa – ha aggiunto il presidente del Senato – vuole segnare la strada del futuro, Venezia è un museo in cammino che parla di futuro di realizzazione di opere che servono a tutta Italia ed Europa. Non ci rendiamo conto, noi non veneziani, di cosa sia Venezia nel mondo, la copiano dappertutto, solo il fatto che qualcuno pensa di copiarla è un omaggio. Non come quando si copia il nostro food, ci vorrebbe un’opera futura per tutelare i beni italiani dai tentativi ridicoli di imitazione. Il Salone nautico di Venezia apre un rapporto più stretto col mondo che già Venezia ha in sè, un rapporto verso il domani e l’ Italia per sua natura rappresenta la migliore possibilità d’incontro tra economia e mare. Nella nostra Costituzione c’è la parola nazione non paese, quale nazione come l’Italia ha una così importante storia di mare, mi auguro che Venezia possa fare un grande dono all’Italia e al mondo perché qualunque cosa parte da Venezia e dall’ Italia è benedetta dalla cultura, dall’entusiasmo e dalla fantasia tutta italiana viva Salone nautico Venezia”, ha concluso.

