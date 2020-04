Salta un’altra tappa del calendario 2020 del Mondiale di Formula Uno: niente Gran Premio di Francia a causa del coronavirus. Sono gli stessi organizzatori della prova originalmente prevista per il 28 giugno sul circuito “Paul Ricard” di Le Castellet ad annunciare che sarà impossibile correre. Il governo di Parigi ha esteso fino a metà luglio il divieto di organizzare grandi eventi, da qui la decisione di cancellare il Gran Premio. “Stiamo già guardando all’estate 2021”, commenta il direttore del Gp, Eric Boullier, lasciando intendere che non ci sono dunque margini per pensare a un recupero più in là nella stagione.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Salta il Gp di Francia, F.1 potrebbe partire in Austria proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento