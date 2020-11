Salta la prima della Scala del 7 dicembre

AGI – E’ ufficiale: quest’anno la tradizionale ‘Prima’ alla Scala di Milano il 7 dicembre non si farà, almeno con la consueta recita dell’Opera. Impossibile – si apprende – con le nuove norme previste dal Dpcm e con l’eventuale zona rossa in Lombardia allestire le prove che servivano a preparare l’evento più importante dell’anno del Piermarini anche nel caso di un prossimo allentamento delle misure anti covid.

Per molti degli orchestrali, ad esempio, non sarà possibile muoversi per recarsi sul posto di lavoro, ma soprattutto la Lucia di Lammermoor di Donizetti, con la quale doveva aprirsi la stagione,

