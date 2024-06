salumi:-9-italiani-su-10-li-apprezzano-(anche)-a-cubetti

AstraRicerche-Negroni: la pancetta affumicata la più amata

Milano, 18 giu. (askanews) – I salumi a cubetti sono un classico a tavola, apprezzato da nove italiani su 10. La pancetta affumicata si conferma la più amata in questa forma con il 27,9% delle preferenze, seguita dal guanciale, scelto dal 26%, e dal prosciutto cotto che chiude il podio col 21,7% delle scelte. In generale per quasi la metà degli italiani i cubetti in cucina sono un rimando scontato ai salumi, ben più dei recenti croissant a sei facce, arrivati indenni dagli anni 80 alle tavole di Instagram. A dirlo l’ultima indagine di AstraRicerche per Negroni, condotta su un campione di oltre 1.000 italiani di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che conferma il marchio della Stella tra i top brand più amati e conosciuti dagli intervistati. Proprio i salumi a dadini sono i protagonisti della campagna Piacere al cubo di Negroni che per l’occasione ha lanciato la partnership con Al.ta Cucina, la community di cuochi amatoriali d’Italia per proporre ricette replicabili a casa con questi prodotti.

I cubetti di salumi, secondo la ricerca, sono considerati degli alleati in cucina: per il 44,6% degli italiani rappresentano una buona idea per dare sapore ai piatti mentre per oltre il 40% sono la soluzione per chi ama “spadellare”, ma sono anche una parte fondamentale dei piatti preferiti da cucinare (31,1%) o da mangiare (30,7%) e un elemento in grado di dare una consistenza diversa al piatto (29,9%). In generale gli italiani (80%) considerano i cubetti di salumi un ingredienti versatile, da tenere sempre a portata di mano (78,3%); perfetti per i piatti delle feste (77,3%); che non perdono consistenza in cottura (73,4%) e utili anche come elemento decorativo nelle preparazioni (68,6%). E ai fornelli quali sono i più utilizzati? Secondo l’indagine AstraRicerche per Negroni, sono i cubetti di pancetta affumicata (59,3%), seguiti da quelli di prosciutto cotto (43,2%) e di guanciale (41,5%). Le ricette più amate a base di cubetti di pancetta affumicata sono la frittata di uova con pancetta (45,8%) e le torte salate (42,7%). I cubetti di prosciutto cotto sono più apprezzati in primi e secondi piatti freschi e leggeri. Se parliamo di pancetta dolce, invece, i piatti preferiti sono gli intramontabili a base di pasta, come carbonara (54,2%) e amatriciana (46,2%).