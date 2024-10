Salute, AIL presenta volume “Salute, inquinamento e stili di vita”

Giovedì 3 ottobre presso la sala stampa della Camera dei deputati

Roma, 1 ott. (askanews) – Giovedì 3 ottobre a Roma, alle ore 17.30, presso la sala stampa della Camera dei Deputati AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, presenta il volume “Salute inquinamento e stili di vita. Prevenire, curare e prendersi cura per combattere i tumori del sangue” a cura di Aurelio Angelini e Mariaclaudia Cusumano, edito da FrancoAngeli. La pubblicazione contiene i contributi, resi nell’ambito del Convegno Nazionale AIL “Curare è prendersi cura. Impatto ambientale e rischio sanitario” che ha avuto luogo nel maggio 2023, di importanti esperti nel campo della medicina, delle scienze sociali e ambientali, esponenti delle Istituzioni e dell’Associazionismo che si sono distinti in ambito nazionale e internazionale per gli studi e le iniziative dedicate al rapporto tra ambiente e salute.

A presentare il volume, l’Onorevole Luciano Ciocchetti, Vicepresidente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, l’Onorevole Ilenia Malavasi, Componente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, Giuseppe Toro, Presidente Nazionale AIL, Aurelio Angelini, Sociologo dell’Ambiente, Fabio Efficace, Responsabile Unità Qualità della Vita Fondazione GIMEMA Franco Mandelli. Il coordinamento è affidato a Mariaclaudia Cusumano, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale Università di Milano-Bicocca.

Il confronto scientifico, svolto in occasione del Convegno Nazionale AIL 2023, si è posto l’obiettivo di indagare le dinamiche alimentari e le interconnessioni tra salute e ambiente per promuovere e favorire una società in Salute e contribuire alla promozione del benessere umano e sociale attraverso la promozione di approcci preventivi della salute. Nel volume viene richiamata l’attenzione sulle correlazioni tra rischio ambientale e salute umana nel contesto delle società industriali in cui viviamo, allo scopo di richiamare l’attenzione per promuovere interventi mirati a ridurre l’esposizione a sostanze inquinanti, migliorare la qualità ambientale al fine di sensibilizzare i decisori politici a ridurre drasticamente l’impatto negativo dell’inquinamento sulla salute pubblica e, al contempo, delle condizioni di salute dei singoli cittadini.

L’Associazione continuerà a contribuire alla promozione della conoscenza scientifica sul rapporto tra salute e ambiente con l’edizione 2024 del Convegno Nazionale AIL Curare è prendersi cura “Impatto ambientale e rischio sanitario, benessere e stili di vita” in programma a Roma il prossimo 18 ottobre a Roma (Centro Congressi Roma Eventi – Fontana di Trevi). L’incontro intende fare luce sui fattori socioeconomici e ambientali che favoriscono l’insorgenza di malattie come i tumori, incoraggiando politiche e strategie per la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo.