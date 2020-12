“Salute al nuovo anno”, pochi 9 miliardi per il sistema sanitario

MILANO (ITALPRESS) – La bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnr) presentata dal Governo non prevede risorse sufficienti per cambiare il sistema della salute in Italia, in quanto riserva agli investimenti sanitari solo 9 miliardi, ovvero il 4,6 % delle enormi risorse messe a disposizione con il Next Generation UE, 200 miliardi di euro. E’ il messaggio principale emerso dall’evento virtuale intitolato ‘Salute al Nuovo Annò, che oggi pomeriggio ha unito diverse regioni italiane sul tema della salute, mai come quest’anno di pandemia percepita come bene primario da tutelare.

Promossa dall’associazione ‘Prima la comunità’, rete nazionale di oltre cento realtà del Terzo settore,

