Salute, al via “CardioRace 2023”: convegno e check-up gratuiti a Capannelle

Rocca: Regione Lazio in prima fila su promozione corretti stili di vita

Roma, 30 set. (askanews) – “La Regione Lazio sta lavorando molto per la promozione di corretti stili di vita che agiscano concretamente sulla salute dei cittadini. È importante diffondere la cultura dello sport, soprattutto fra le giovani generazioni. Recependo un input dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, con l’Ufficio Scolastico Regionale abbiamo attivato il progetto “Scuole che promuovono la salute”. Ogni Asl della nostra Regione, attraverso suoi referenti, sta varando con gli istituti scolastici dei progetti per accompagnare i nostri giovani ad un corretto utilizzo del loro corpo. È fondamentale che l’attività fisica, praticata a tutte le età, sia preceduta da una valutazione cardiologica che escluda eventuali rischi per la salute. Ma, il tutto, deve essere accompagnato da una corretta alimentazione”. È il messaggio lanciato dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, con il quale si è aperta la manifestazione “CardioRace”, giunta alla settima edizione, in programma oggi e domani all’ippodromo “Capannelle” di Roma.

Un’iniziativa per la sensibilizzazione alla salute del cuore, organizzata da DreamCom sotto l’egida dell’INRC, Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari, in cui sono previsti: check-up di prevenzione cardiovascolare con elettrocardiogramma ed ecocardiogramma; trattamenti osteopatici, massaggi fisioterapici; controllo della vista e dell’udito; consulenze nutrizionali e psicologiche; screening gratuiti di prevenzione oncologica per tumori cutanei; controlli di prevenzione per il tumore al seno. E ancora: convegno su alimentazione, sport e salute del cuore, lezioni di nutrizionisti, classi di pilates e yoga con esperti del settore e corsi di pronto soccorso e disostruzione delle vie aree nel lattante, adolescente e adulto. Infine, domani 1° ottobre, le gare podistiche per tutte le categorie: 14,980 km (competitiva e non), 10,060 km (competitiva e non), 5,240 km (passeggiata o corsa amatoriale), Kids Run (1 km), corsa amatoriale per bambini e ragazzi (per ulteriori informazioni www.cardiorace.it).

“Quanto la dieta incida sulla salute e sulla qualità della vita delle persone – ha aggiunto Rocca – può testimoniarlo molto meglio di me il Prof. Aldo Morrone”, già Direttore scientifico IRCCS IFO – San Gallicano e Presidente IISMAS (Istituto Internazionale Scienze Mediche Antropologiche Sociali), tra i relatori del convegno “Alimentazione, sport e salute del cuore”.

“Grazie ai miei precedenti incarichi ai vertici della Croce Rossa Italiana e Internazionale, ho potuto verificare quanto in alcune aree del mondo la salute sia, per milioni di persone, un vero e proprio privilegio. È dunque molto importante diffondere sul territorio delle iniziative che accompagnino momenti di socialità come può essere, appunto, una competizione podistica, a occasioni di confronto tra personalità così rilevanti della nostra medicina”, ha sottolineato infine il presidente della Regione Lazio.