Salute e sport, torna a Torino Tennis&Friends

Per la prima volta a Piazza Castello

Roma, 21 set. (askanews) – Prende il via oggi la quarta edizione torinese di Tennis & Friends – Salute e Sport, Official Charity delle Nitto ATP Finals, che per la prima volta si sposta nel cuore della città, in Piazza Castello. Promosso dalla Onlus Friends For Health, il progetto nasce nel 2011 con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione attraverso corrette abitudini di vita, dalla regolare attività fisica a periodici check-up specialistici. “Una volée per la salute: la prevenzione scende in campo” è il claim dell’evento, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel, che prende il via oggi e che rappresenta anche la seconda tappa di “Tennis in città”, la manifestazione che- a due mesi dalla 55esima edizione delle Nitto Atp Finals- porta gli sport da racchetta nelle piazze e nei luoghi più iconici del capoluogo piemontese, con l’obiettivo di avvicinare sempre più la popolazione a queste discipline che da anni riscuotono un successo sempre più grande.

Nella settimana che precede l’avvio ufficiale di #BeActive Settimana Europea dello Sport- progetto internazionale lanciato nel 2015, co-finanziato dalla Commissione Europea e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che promuove lo Sport, gli stili di vita sani e attivi, il benessere fisico e mentale dei cittadini- Tennis&Friends fa “scendere in piazza” le eccellenze del mondo sanitario del territorio a disposizione della cittadinanza, creando un vero e proprio Villaggio della Salute e dello Sport, che vede la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), della Asl Città di Torino e delle strutture sanitarie partner del progetto sotto il coordinamento della Asl Città di Torino: Asl Città di Torino, IRCSS Istituto Candiolo, GVM Care & Research Maria Pia Hospital – Clinica Santa Caterina da Siena, Ospedale Koelliker, J|medical, Istituto di Medicina dello Sport di Torino- F.M.S.I, Genera.

Dopo la giornata di ieri dedicata alle scuole, che ha visto la partecipazione di migliaia di ragazzi a piazza Castello, oggi il taglio del nastro dà ufficialmente il via alla manifestazione alla presenza del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dell’Assessore al Bilancio della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, dell’Assessore allo Sport della Città di Torino, Domenico Carretta, del Direttore della Asl Città di Torino, Carlo Picco, del Presidente Comitato Regionale Piemonte CONI, Stefano Mossino, del Consigliere Federale FITP, Pierangelo Frigerio.

Guest star dell’edizione torinese, Andrea Vavassori, vincitore del doppio misto con Sara Errani agli Us Open, che è sceso in campo per la “Volée della Salute”.

Il Villaggio della salute: i numeri e i percorsi

A partire da oggi e fino a domani i cittadini potranno usufruire di oltre 80 postazioni sanitarie e avranno la possibilità di effettuare screening gratuiti in più di 35 aree specialistiche, dislocate lungo la piazza e gestite da personale medico militare e medici provenienti dalle strutture di eccellenza del territorio, partner del progetto, coordinate dalla Asl Città di Torino. Questi i percorsi di prevenzione: cardiologia; dermatologia; gastroenterologia; ipertensione; malattie endocrinologiche, metaboliche e alcologia; ginecologia e senologia; medicina del Lavoro; medicina dello Sport; neurologia; neuropsichiatria infantile; nutrizione clinica; oculistica; otorinolaringoiatria; otorinolaringoiatria pediatrica; ortopedia; patologie respiratorie; pediatria; prevenzione HCV; prevenzione HIV; psicologia; radiologia; riabilitazione e recupero funzionale; riabilitazione e rieducazione funzionale pediatrica; senologia; urologia. Inoltre, grazie alla collaborazione col Ministero della Salute, all’interno del Villaggio anche una postazione per la donazione del sangue.

Dal 2011 a oggi sono stati oltre 400 mila i cittadini che, nel corso delle diverse manifestazioni, hanno preso parte al progetto, oltre 330mila le visite e gli screening effettuati, con una crescita costante della partecipazione di oltre il 20%. “Gli screening stanno assumendo sempre più importanza – ha dichiarato il Prof. Giorgio Meneschincheri fondatore di Tennis & Friends, medico specialista in medicina preventiva e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – soprattutto rispetto a patologie più gravi, come quelle oncologiche. Ma sono ancora troppo poco sfruttati gli screening gratuiti proposti dal SSN: nel 2022 il dato nazionale di adesione è di circa il 50%. Dai dati statistici si evidenzia una disparità tra regioni in merito agli accessi e alla partecipazione, specialmente al Sud. Malgrado si attui un richiamo alla popolazione ad effettuarli la risposta rimane inferiore alle aspettative, le cause possono essere varie ma la principale è l’ansia di ricevere una possibile risposta negativa”.

Il Rapporto Annuale “I numeri del cancro in Italia 2023” (redatto da Aiom, Fondazione Aiom, Ons, Passi Passi d’Argento, Siapec-Iap), mostra un aumento delle nuove diagnosi. Nel 2023, in Italia, sono state stimate 395.000 nuove diagnosi di cancro (nel 2020 erano 376.600), 208.000 negli uomini e 187.000 nelle donne. In tre anni l’incremento è stato del 4,9% di casi. Il tumore più frequentemente diagnosticato, nel 2023, è il carcinoma della mammella (14%), seguito dal colon-retto (12,8%), polmone (11,1%), prostata (10,4%) e vescica (7,5%). Si stima che il 40% dei tumori potrebbe essere evitato con la prevenzione e adottando uno stile di vita più sano. Nonostante l’aumento delle diagnosi, la mortalità per cancro è in leggero calo grazie ai progressi medici. Anche gli stili di vita poco salutari sono dannosi: solo il 51,8% dei giovani tra i 6 e i 24 anni pratica sport regolarmente (dati ISTAT). In generale, il 30% della popolazione è sedentaria, con conseguente aumento di peso e obesità, che colpiscono oltre il 40% degli adulti (33% in sovrappeso, 10% obesi), aggravando il rischio oncologico. “Lo sport è prevenzione – aggiunge Meneschincheri – ed è necessario che le Istituzioni preposte sostengano le famiglie che non hanno la possibilità economica di far praticare attività sportiva regolare ai propri ragazzi. La salute è un diritto di tutti, come anche la prevenzione che passa dall’attività sportiva praticata sin dalla giovane età”.

Lo sport, i tornei e gli Ambassadors

Lo sport è l’altro grande protagonista dell’evento che darà la possibilità ai cittadini di cimentarsi in attività sportive sui campi da tennis e mini campi da pickleball allestiti in Piazza Castello dalla FITP e di assistere al Torneo Celebrities e vedere i propri beniamini sfidarsi per conquistare i trofei messi in palio da Frecciarossa, Intesa Sanpaolo e ENI.

Molti gli Ambassador presenti all’evento e pronti a sfidarsi per vincere i Trofei messi in palio da Eni, Frecciarossa e Intesa Sanpaolo: Vittorio Brumotti, Cristina Chiabotto, Ciro Ferrara, Jimmy Ghione, Edelfa Chiara Masciotta, Veronica Maya in veste di madrina, Claudio Marchisio, Sebastiano Somma, Leonardo Metalli, Piero Chiambretti. E ancora, Andrea Baldini GS Aeronautica Militare, Roberto Colazingari GS Carabinieri Sezione Canoa fluviale, Davide Ghisetti GS Marina Militare ,Valentina Moscatt GS Fiamme Oro, Thierry Chenal, Alessandro Fiandino, Michele Gasperi, Giuseppe Montello per il Gruppo Sportivo dell’Esercito Italiano, Antonio Scopelliti Ufficio Comunicazione del C.M.E. Piemonte, Fabrizio e Marco Canevarolo Coordinatori FITP delle attività sportive Tennis in Città, Antonella Di Napoli, Coordinatrice delle attività Tennistavolo Tennis in Città.

‘Questa tre giorni piemontese all’insegna della prevenzione e della cultura del benessere è l’occasione per tutti per effettuare screening gratuiti e visite specialistiche gestite da personale medico militare e medici, provenienti dalle strutture di eccellenza del territorio coordinate dalla Asl Città di Torino – dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il vicepresidente con delega all’istruzione Elena Chiorino, gli assessori allo Sport Marina Chiarelli e alla Sanità Federico Riboldi, l’assessore al bilancio Andrea Tronzano – Non dobbiamo smettere di ripetere e di ricordare che la prevenzione salva la vita, così come dobbiamo ricordare sempre che lo sport, insieme a uno stile di vita sano, è uno dei principali strumenti di prevenzione delle patologie. Per questo siamo molto lieti di tornare a ospitare ‘Tennis & Friends – Salute e Sport’, evento straordinario che quest’anno approda nel centro di Torino dove ci auguriamo possano arrivare molte persone, soprattutto studenti e giovani a cui è proposto un ricco programma di eventi e appuntamenti. Un ringraziamento particolare agli organizzatori per l’importantissimo lavoro svolto da anni, e per l’impegno costante nella promozione dello sport come strumento di salute e benessere’.

“Siamo lieti di ospitare nuovamente a Torino questa importante manifestazione, che per la prima volta si terrà nella splendida cornice di piazza Castello, nel cuore della città – ha commentato Stefano Lo Russo, Sindaco della Città di Torino – Torino si sta affermando come una delle capitali mondiali del tennis come casa delle Nitto ATP Finals, un evento che ad ogni edizione riafferma lo straordinario valore sportivo, economico e sociale del tennis. Ma che è anche di forte stimolo alla pratica sportiva di base, soprattutto tra i più giovani, contribuendo a promuovere corretti stili di vita e la prevenzione delle malattie, due dei principali obiettivi che lo sport e l’attività fisica aiutano a raggiungere e che sono alla base di Tennis&Friends’.

“Diamo il benvenuto a ‘Tennis&Friends’, che anche quest’anno offrirà a migliaia di torinesi un’opportunità unica: accedere a screening medici e check-up specialistici gratuiti. Il successo di questa iniziativa dimostra quanto sia importante promuovere la prevenzione e incoraggiare uno stile di vita sano, che passa anche attraverso la pratica sportiva- ha commentato l’ Assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta – ‘Tennis&Friends’ si inserisce nel calendario degli eventi di avvicinamento alle Nitto ATP Finals e quest’anno si unisce alla seconda tappa di ‘Tennis in città’, la manifestazione che porta gli sport della racchetta nelle piazze e nei luoghi più iconici di Torino, con l’obiettivo di far scoprire a un pubblico sempre più ampio queste discipline sportive, sempre più amate e praticate’.

“Con il Prof. Giorgio Meneschincheri si è costruito, negli anni, un forte sodalizio che ha permesso di realizzare quattro edizioni di Tennis&Friends a Torino. Oggi la presenza del Villaggio della Salute, coordinato dall’ASL Città di Torino, sotto l’egida della Sanità Regionale, per la prima volta in Piazza Castello, rappresenta il risultato tangibile di questa collaborazione dove la prevenzione scende in campo con 50 percorsi clinici. Questa manifestazione rappresenta un esempio concreto dell’impegno della nostra Azienda nel promuovere la salute e il benessere della comunità”, ha commentato il dott. Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di Torino. “Il tennis italiano sta vivendo un’epoca d’oro, con risultati che testimoniano la nostra crescita esponenziale – ha commentato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel – Solo per citare i successi più recenti, la vittoria agli US Open di Jannik Sinner e quella al doppio misto di Andrea Vavassori e Sara Errani, insieme alle straordinarie imprese di Jasmine Paolini, che ha disputato due finali Slam in singolare, vinto a Roma e conquistato l’oro olimpico in doppio con Errani, il bronzo olimpico di Lorenzo Musetti, sono la dimostrazione del talento e della determinazione dei nostri atleti. In questo contesto, Tennis & Friends si distingue come un progetto fondamentale per promuovere la salute e il benessere attraverso la prevenzione e la pratica sportiva. Siamo, perciò, orgogliosi di sostenere questa manifestazione perché incarna il nostro impegno nel promuovere uno sport, come il tennis, strumento di prevenzione e miglioramento della qualità della vita’.

‘Iniziative come Tennis & Friends, che da anni fonde sport e salute, sono un esempio concreto di quanto sia essenziale prendersi cura di sé, promuovendo uno stile di vita attivo e rendendo accessibili a tutti le opportunità di controllo della propria salute- ha commentato Gianni Ocleppo, Presidente del Comitato d’Onore delle Nitto ATP Finals di Torino – Lo sport, in questo contesto, diventa un canale privilegiato per diffondere la cultura del benessere, aiutando le persone a comprendere l’importanza di mettere in atto stili di vita sani. Grazie al lavoro del professor Meneschincheri e del suo team, ogni anno migliaia di cittadini hanno la possibilità di accedere screening gratuiti, favorendo un dialogo costante tra sanità e società. È straordinario vedere come l’evento riesca a coinvolgere. tutte le generazioni, dai giovani agli adulti, facendo dello sport un motore di consapevolezza e prevenzione”.