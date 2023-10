Salute, Ghirlanda (Andi): “Prevenzione orale importante e facile”

(Adnkronos) – “Il mese della prevenzione dentale è un’iniziativa di educazione sanitaria odontoiatrica rivolta a tutta la popolazione italiana. Sono 43 anni che insieme a tutti i colleghi odontoiatri e a Mentadent, vogliamo entrare nelle case degli italiani per trasmettere loro quanto sia contemporaneamente importante e facile la prevenzione del cavo orale”. Così Carlo Ghirlanda, presidente nazionale dell’Associazione nazionale dentisti italiani (Andi), in occasione dell’inaugurazione del 43.esimo mese della prevenzione dentale in cui, Andi e Mentadent commenta il rinnovo dell’impegno di informare ed educare sull’importanza di mantenere una corretta routine di igiene orale e di promuovere una relazione costante con il dentista di fiducia. Il tema di quest’anno è ‘Una prevenzione per ogni età’ e mette a disposizione il test di autovalutazione della salute orale ‘Quanti anni ha il tuo sorriso?’.

“La nuova sfida – afferma Ghirlanda – è far stare bene tutti perché i tempi sono difficili. La popolazione italiana è in ottime condizioni di salute, in termini dentali, ma dobbiamo fare di più. Ecco perché quest’anno abbiamo invitato la popolazione a fare un’autodiagnosi per capire quale sia lo stato della dentatura, se sia soddisfatta del proprio aspetto e della propria qualità di masticazione. Sono tutte notizie – sottolinea – che poi potremmo confrontare in questo mese con il dentista da loro scelto, per poter migliorare ciò che hanno in questo momento”.