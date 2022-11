Salute, Giambattista Catalini eletto nuovo presidente Fesmed

Quico: con lui proseguiremo la difesa dei diritti dei medici

Milano, 11 nov. (askanews) – Giambattista Catalini è stato eletto nuovo presidente della Federazione sindacale medici dirigenti (Fesmed). A Catalini sono giunte “le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro” di Guido Quici, presidente della Federazione Cimo-Fesmed, cui aderiscono le sigle Anpo-Ascoti, Cimo, Cimop e Fesmed.

“Ringrazio sentitamente il presidente uscente Giuseppe Ettore per l’ottimo lavoro condotto in questi anni: è stato soprattutto grazie al suo encomiabile impegno e alla sua leale collaborazione che, con l’obiettivo di concentrare la rappresentatività sindacale per meglio tutelare le esigenze professionali dei medici, tre anni fa è nata la Federazione CIMO-FESMED” ha dichiarato Quici, aggiungendo che si tratta di “un merito che mi preme riconoscergli pubblicamente”.

“Sono certo che insieme a Giambattista proseguiremo il lavoro avviato per difendere i diritti dei colleghi e valorizzare la professione medica” ha proseguito Quici, concludendo “una sfida di certo non semplice, ulteriormente complicata dalle numerose crisi che il Paese è al momento chiamato ad affrontare, che tuttavia offre alle sigle sindacali l’opportunità di ricoprire nuovamente un ruolo da protagonisti”.

