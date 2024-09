Salute, il 28/9 torna Fitwalking for AIL per sostenere ricerca

Alla ottava edizione in 35 città

Roma, 11 set. (askanews) – Sabato 28 e domenica 29 settembre torna l’appuntamento con la Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva organizzata da AIL per raccogliere fondi per sostenere la ricerca e l’assistenza dei pazienti con tumori del sangue e dei loro famigliari.

Fitwalking for AIL, giunta alla 8° edizione, continua a crescere in tutta Italia tornando protagonista in ben 35 città, da nord a sud, nell’ultimo weekend di settembre. Ai Parchi di Nervi a Genova, quest’anno Capitale europea dello sport, dalle ore 9 di sabato 28 settembre sarà allestito il Villaggio nazionale dell’evento.

In apertura dell’evento nel Villaggio nazionale di Genova ci saranno saluti istituzionali, testimonianze e uno sportello informativo sulle attività dell’Associazione per trascorrere insieme una mattinata dedicata al benessere fisico e allo sport. Anche quest’anno la Fitwalking for AIL rientra tra le attività legate al progetto Ambiente e salute. Secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030, infatti, un approccio integrato che comprende l’ambiente fisico, sociale, economico, ecologico e culturale del contesto territoriale è l’unico possibile per promuovere la salute umana e la sostenibilità ambientale. Per tutta la giornata, sarà possibile testimoniare la solidarietà ai pazienti ematologici postando sui canali social di AIL una foto o un video con l’hashtag #versonuovitraguardi. Ogni partecipante iscritto riceverà un kit da utilizzare durante la camminata. La quota solidale di partecipazione alla Fitwalking for AIL è di?10 euro. La Fitwalking for AIL, che vede il patrocinio di Ministero della Salute, Stato Maggiore della Marina e Arma dei Carabinieri, e patrocinato da CONI, CSI Centro Sportivo Italiano, AICS Associazione Italiana Cultura Sport, AIA Associazione Italiana Arbitri, Federazione Italiana di Atletica leggera, FIASP e Sport e Salute, è un importante appuntamento per raccontare i traguardi raggiunti e le ulteriori prospettive nella cura dei tumori del sangue e per informare i pazienti affetti da queste patologie sulla possibilità di condurre una vita attiva e incoraggiandoli quindi alla pratica dello sport. L’iniziativa di sensibilizzazione, nata nel 2017, continua a essere una speciale occasione per i pazienti e gli ex pazienti per trascorrere una giornata all’aria aperta, facendo movimento e attività fisica. I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate, hanno infatti determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. È necessario però continuare su questa strada per raggiungere sempre nuovi obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più curabili.