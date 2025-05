Salute, in Italia fecondità ai minimi storici

Roma, 10 mag. (askanews) – In Italia, la Festa della Mamma si celebra in un contesto di preoccupante denatalità. Si fanno sempre meno figli: il numero di nascite ha toccato un nuovo minimo storico. Con 1,18 figli per donna, è stato superato il minimo di 1,19 del 1995, anno nel quale sono nati 526mila bambini contro i 370mila del 2024. Il tasso di natalità si attesta al 6,3 per mille, contro il 6,4 per mille del 2023. (Istat – Indicatori demografici – Anno 2024).

A livello mondiale, l’infertilità rappresenta una sfida significativa per la salute pubblica. Secondo il Rapporto Infertility Prevalence Estimates, 1990-2021, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2023, circa il 17,5% della popolazione adulta mondiale, ovvero una persona su sei, presenta una condizione di infertilità. Questo fenomeno riguarda persone di ogni area geografica e fascia economica, con una diffusione simile nei paesi ad alto reddito (17,8%) e in quelli a basso e medio reddito (16,5%).

“L’età gioca un ruolo fondamentale sulla capacità riproduttiva – spiega Marco Grassi,ginecologo presso l’ospedale ‘C. e G. Mazzoni’ di Ascoli Piceno – la “finestra fertile” femminile è limitata e la qualità degli ovociti si riduce al crescere dell’età. In particolare, dopo i 35 anni, concepire diventa via via sempre più difficile. La fertilità è massima tra i 20 e i 30 anni, poi inizia a calare gradualmente. Per alcune donne, già qualche anno prima della menopausa, può ridursi quasi allo zero. L’ingresso nella fase di subfertilità o infertilità solitamente inizia intorno ai 40 anni, ma può avvenire anche prima”.

Dopo quanto tempo si può definire una coppia infertile? Generalmente, si parla di infertilità quando una coppia non riesce a concepire dopo dodici mesi di rapporti sessuali regolari e senza l’uso di metodi contraccettivi. Tuttavia, è importante considerare che una parte significativa di coppie riesce a concepire anche dopo un periodo più lungo, fino a due anni. Per questa ragione, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), considera appropriato parlare di infertilità solo dopo 24 mesi di tentativi senza successo.

Fattori di rischio Oltre all’età, ci sono diverse cause che possono influire sulla fertilità, legate a fattori ambientali, comportamentali o medici. Tra i principali rischi modificabili ci sono il fumo, il sovrappeso, l’eccessiva magrezza, la sedentarietà e un’attività fisica troppo intensa. Anche l’esposizione a sostanze nocive, come derivati della plastica o idrocarburi, può compromettere la salute riproduttiva. Molti di questi fattori possono essere prevenuti o trattati con diagnosi precoce, terapie adeguate, interventi specifici ed una corretta informazione. “Le infezioni sessualmente trasmesse rappresentano inoltre una delle cause più significative e comuni di infertilità femminile e maschile – spiega il dottor Marco Grassi – negli ultimi anni, si è osservato un aumento delle patologie acute e croniche che interessano l’apparato riproduttivo. Nelle donne, ci sono state frequenti alterazioni delle tube uterine, malattie infiammatorie pelviche, fibromi uterini, endometriosi e squilibri ormonali o ovulatori. Negli uomini, sono aumentate le condizioni che alterano la produzione ormonale, riducono i livelli di testosterone e modificano la struttura e la funzionalità dei testicoli, come il varicocele, il criptorchidismo, le malformazioni genitali, le infiammazioni testicolari e le patologie della prostata”.

Come viene diagnosticata l’infertilità? Indispensabile nella valutazione dello stato di fertilità della donna è la visita ginecologica che prevede inoltre un’accurata raccolta della storia familiare e clinica con un attento esame obiettivo generale e dei genitali. “L’infertilità femminile è responsabile del 35-40% dell’infertilità di coppia – sottolinea il dottor Grassi – la diagnosi si basa su dosaggi ormonali e indagini strumentali, in particolare ecografia pelvica, isterosalpingografia, isterosono/salpingografia, ed isteroscopia”.

Terapia Il trattamento dell’infertilità femminile può essere medico o chirurgico, a seconda delle cause. Circa il 25% dei casi è legato a problemi ormonali che impediscono l’ovulazione. Tra le principali patologie c’è la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), che interessa fino al 10% delle donne in età fertile. “Il trattamento della sindrome dell’ovaio policistico deve iniziare con modifiche nello stile di vita e, nel caso di sovrappeso o obesità (che riguarda il 40-80% delle donne con PCOS), con un programma di riduzione del peso corporeo”, sottolinea il dottor Grassi. Un’altra condizione che causa anovulazione è l’endometriosi, presente nel 10% delle donne. Nei casi lievi, si può trattare con farmaci, mentre nei casi più complessi è necessaria la chirurgia. Nel 25-35% dei casi, l’infertilità dipende da alterazioni delle tube di Falloppio, che talvolta si possono correggere con un intervento laparoscopico. Un ulteriore 5-10% riguarda anomalie uterine (malformazioni, polipi o fibromi), trattabili chirurgicamente. “La scelta della terapia per l’infertilità, che sia medica o chirurgica, viene fatta in base al quadro clinico specifico di ciascuna paziente. Ogni caso è unico e richiede un approccio personalizzato ed una valutazione approfondita per individuare il percorso terapeutico più efficace e garantire il miglior risultato possibile”, conclude Marco Grassi.

L’importanza di promuovere la salute riproduttiva fino dalla giovane età

Salvaguardare la capacità riproduttiva fin dall’adolescenza è cruciale, evitando abitudini dannose come fumo e alcol che compromettono la salute di spermatozoi e ovuli, obesità ed eccessiva magrezza. “Fornire agli adolescenti un’adeguata educazione sessuale e informativa è inoltre essenziale per ridurre il rischio di infezioni sessualmente trasmesse e gravidanze non pianificate, promuovendo stili di vita che proteggano il benessere riproduttivo nel tempo”, conclude Marco Grassi.