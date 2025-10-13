lunedì, 13 Ottobre , 25

Ascolti tv 12 ottobre, ‘La Ruota’ al 25.8% e ‘Affari Tuoi’ al 24.4%

(Adnkronos) - La fiction 'Balene – Amiche per...

Meloni: “Gli ostaggi sono stati liberati, oggi è una giornata storica”

(Adnkronos) - "Oggi è una giornata storica. Gli...

Gaza, liberati gli ultimi ostaggi israeliani in vita: chi sono

(Adnkronos) - Sono 20 gli ostaggi israeliani, gli...

Iva Zanicchi, l’incidente dopo il concerto: saluta i fan e cade a terra

(Adnkronos) - Piccolo incidente per Iva Zanicchi al...
salute-mentale,-appello-per-“stop-a-stigma”-e-corsa-solidale
Salute mentale, appello per “stop a stigma” e corsa solidale

Salute mentale, appello per “stop a stigma” e corsa solidale

Video NewsSalute mentale, appello per "stop a stigma" e corsa solidale
Redazione-web
Di Redazione-web

Baglioni (Agorà Salus): c’è problema giovani, si investa di più

Roma, 13 ott. (askanews) – “In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, Agorà Salus ha organizzato una corsa solidale, che vede protagonista tutta la cittadinanza e tutta la popolazione, soprattutto quella dei giovani, perché ricordiamoci che il problema psichico oramai accomuna tantissimi ragazzi. Dobbiamo quindi sensibilizzare e fare in modo che non ci sia stigma sulla salute mentale e sulla malattia psichica, perché la malattia mentale è curabile, Pertanto, invitiamo tutte le istituzioni a investire ancora e molto di più di quello che fanno oggi, perché siamo il fanalino di coda dell’Europa, quando invece dovrebbe essere un problema da affrontare veramente”. Lo ha detto Silvia Baglioni, coordinatrice scientifica di Agorà Salus, a margine della corsa solidale di 5 km organizzata sul lungomare di Latina.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.