salute-mentale,-la-campagna-che-invita-a-esplorare-le-emozioni

Unobravo ha lanciato “Shades oh You”: eventi sui social e offline

Milano, 7 giu. (askanews) – La sfida è ambiziosa: incoraggiare le persone ad esplorare le infinite sfumature delle proprie emozioni. Non a caso, si chiama “Shades of You” la campagna di sensibilizzazione lanciata da Unobravo, società benefit che offre un servizio di psicologia online, nel mese dedicato alla consapevolezza della salute mentale.”La nostra campagna, che abbiamo creato in occasione del mese della salute mentale maggio, è per noi occasione ancora una volta per sensibilizzare sui temi della salute mentale, per normalizzare l’accesso alla terapia e abbattere lo stigma che ancora vive su questi temi – racconta ad askanews Angela Sansone, Head of Marketing di Unobravo -. La campagna in particolare, come racconta il titolo, invitava le persone, le incoraggiava a scoprire il proprio vissuto emotivo, fatto di tantissime sfumature, colori ed emozioni. Spesso c’è un blocco: c’è una vergogna e si tende a pensare che la felicità sia assoluta e monocromatica. Con questa campagna invece le persone erano invitate a scoprirsi nella propria unicità e nella propria ricchezza emotiva”.”Shades of You” ha visto il coinvolgimento di importanti influencer e creator scelti da Unobravo proprio per la loro sensibilità sui temi della salute mentale”Questa campagna è stata amplificata sui social anche tramite gli influencer che sono stati i primi a mettersi a nudo, a partecipare raccontando le proprie emozioni anche spesso difficili – spiega la manager -. E questo è un meccanismo molto importante perchè riuscire a raccoglierle, raccontarle mettendoci la faccia è una testimonianza importante che avvicina molto le persone”.Il momento clou è stato domenica 2 giugno, in piazza tre Torri, cuore dell’inconico quartiere milanese di City Life, grazie a un’experience dal vivo che ha permesso a chiunque di diventare protagonista della campagna “Shades of You”.”In piazza abbiamo voluto coinvolgere dal vivo le persone che, accompagnate dai nostri psicologi, hanno avuto modo di esprimere le proprie emozioni che erano raffigurate con dei colori – racconta ancora l’Head of Marketing di Unobravo – il tutto è stato poi trasformato in un’opera d’arte, proiettata su un grandissimo schermo che ha vissuto in piazza ma anche online”.”Ci hanno coinvolto per raccontare proprio il caso di successo unico di Unobravo: è stata per noi occasione per toccare temi a noi molto cari come l’eccellenza della terapia, l’innovazione, la parte di prodotto, l’esperienza del team tecnico – evidenzia ancora Angela Sansone -. E il nostro documentario è stato poi finalmente addirittura ospitato a inizio maggio durante la conferenza annuale che viene fatta proprio da Apa a New York sui temi della salute mentale, ed è stato un altro importante tassello per coprire maggio che è il mese dedicato a questo tema”.