Al Cardarelli di Napoli foto social con medici e infermieri

Roma, 16 apr. (askanews) – Basta dire “sì” al rinnovo della Carta d’Identità o recarsi presso uno sportello Amico Trapianti per diventare donatore di organi e tessuti. È questo il messaggio che medici, infermieri, OSS, tecnici e amministrativi del Cardarelli lanciano dalle pagine social dell’Azienda Ospedaliera, pubblicando una propria foto con la carta d’identità in occasione della 26a giornata nazionale di promozione della donazione degli organi e tessuti, in programma quest’anno per il 16 aprile 2023.

L’Ospedale napoletano è primo in Campania per raccolta di consensi alla donazione, facendo registrare numeri in linea con le maggiori strutture italiane: nel 2022 sono stati 24 i prelievi di organo effettuati presso il Cardarelli, si tratta di circa il 31 per cento del totale dei decessi verificatisi per lesioni cerebrali presso la struttura napoletana.

Inoltre nel 2022 sono stati effettuati 71 trapianti di Midollo, di cui 40 autologhi e 31 allogenici. Per maggiori informazioni sulla donazione degli organi e dei tessuti è possibile contattare lo Sportello Amico Trapianti del Cardarelli dal Lunedì al Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 al numero 081 747 2325 o recandosi al piano terra dell’Edificio D (ingresso nord). È possibile inoltre consultare il sito web www.ospedalecardarelli.it o le pagine Facebook o Instagram Ospedale Cardarelli.

