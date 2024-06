salute,-possemato:-modello-che-accoglie-prolemi-donna

Direttrice Santa Famiglia relatrice a evento BCC Iccrea

Roma, 8 giu. (askanews) – “Oggi è un giorno importante con il riconoscimento ad un nuovo modello assistenziale che prevede l’accogliere i problemi di salute della donna e della famiglia a cui pochi si riferiscono”.Lo ha affermato Donatella Possemato, direttrice della Casa di Cura Santa Famiglia, commentando l’importante riconoscimento ricevuto del Gruppo BCC Iccrea, con l’invito come relatrice durante l’evento “Generazioni sostenibili – Nuove idee per le imprese del futuro” che si è tenuto 6 giugno presso il Salone delle Colonne Roma EUR. A testimonianza del suo impegno e visione anche per le due onlus Donne For Life e Impresa per la Vita.