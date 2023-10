Salute, Schillaci: “Giornata Psicologia occasione importante di riflessione”

(Adnkronos) – “Questa giornata rappresenta un’occasione importante di riflessione e confronto sul benessere psicologico, sul ruolo essenziale degli psicologi e sull’urgenza di rafforzare la rete territoriale di assistenza, affinché a tutti i cittadini venga pienamente garantito il diritto alla salute. Come ricorda l’Oms, non c’è salute senza salute mentale. Per questo, è necessario e urgente un deciso intervento per la promozione della salute mentale in tutte le età e in tutti i contesti, nonché per il potenziamento dei percorsi di prevenzione, trattamento e riabilitazione delle persone con disagio psichico. A questo stiamo lavorando con il massimo impegno affinché nessuno venga lasciato solo e indietro”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, in un messaggio inviato agli organizzatori dell’ottava Giornata nazionale della Psicologia dal titolo ‘Equità sociale per i bisogni psicologici’, in corso a Roma.