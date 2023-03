Salvatore Aranzulla manda a quel paese Deliveroo: “Un rider ha pedalato per mezza Milano, la pizza era immangiabile”

ROMA – Salvatore Aranzulla non le manda a dire e in un post su Facebook va gamba tesa su Deliveroo. Il guru del web era salito agli onori delle cronache nel 2019 per essere finito nella lista dei vip che non lasciano la mancia al ristorante. In questo caso la storia è ben diversa. L’attacco alla piattaforma di food delivery arriva a difesa dei rider e in polemica con le scelte dell’azienda circa le modalità di consegna del cibo.

Su Facebook Aranzulla spiega di aver fatto “un ordine su Deliveroo per ordinare una pizza da un ristorante vicinissimo a casa: l’app, per non so quale motivo, mi fa fare l’ordine da un punto vendita dalla parte opposta di Milano. Quando me ne accorgo -prosegue-, provo a sentire l’assistenza: sono disposto a pagare per l’ordine e la consegna, ma non a riceverlo perché non ha senso fare pedalare una persona dall’altra parte di Milano. Risposta: non è possibile e ti chiudono la chat. Insomma, hanno fatto pedalare per mezza Milano una persona per consegnare una pizza che è immangiabile. Ma andatevene a quel paese!”

