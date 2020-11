Salvatore Esposito, noto attore napoletano (noto ai più per aver interpretato il ruolo di Genny Savastano nella famosa serie Gomorra), è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli (nel corso della trasmissioen Radio Goal) e ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto, delle sue parole, è stato rilevato dalla nostra redazione:

“Ho ricevuto tanti auguri per il mio compleanno, conservo i video di Verratti, Lavezzi, Sirigu, Ibrahimovic e tanti altri. Sono molto amico di Zlatan. Ero spesso ospite del PSG proprio in virtù di questa amicizia. Il mio rapporto con il Napoli? Sono un grande tifoso. Pensate che se sono lontano dalla città e c’è un fuso orario diverso dall’Italia suona mi sempre per seguire le partite. Insigne è speciale, è uno dei più grandi talenti del nostro calcio. Se penso che nello spareggio dei mondiali (Italia-Svezia, ndr) era in panchina… ancora non mi capacito. Doveva assolutamente scendere in campo”.



Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato

The post Salvatore Esposito a gamba tesa su Ventura: “Come ha fatto a tenere fuori dallo spareggio un talento come Insigne?” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento