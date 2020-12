Salvatore Esposito: “Gattuso ha cambiato il volto del Napoli. Maradona rappresenta un’epoca”

Questa sera alle 20.45 si giocherà Lazio-Napoli, uno scontro importante per entrambe le squadre che vogliono riscattarsi dopo l’amaro pareggio per 1-1 col Benevento e la sconfitta per 1-0 contro l’Inter. A parlare del match, ma anche di altro, è stato l’attore di Gomorra – che interpreta Genny Savastano – Salvatore Esposito che si è espresso ai microfoni ufficiali del club biancoceleste.

Salvatore Esposito: “La Lazio è forte ma Gattuso ha cambiato il Napoli”

Di seguito l’intervista dell’attore Salvatore Esposito:

La Lazio è molto forte, mi ha colpito molto nella passata stagione. La squadra è stata anche sfortunata, se non ci fosse stata l’emergenza per il Covid-19, avrebbe lottato fino all’ultimo per lo Scudetto. Il mio amico Ciro Immobile è tra i migliori attaccanti a livello europeo, ma spero che non segni oggi contro il Napoli (ride ndr).

Su Inzaghi e Gattuso

Sono due ottimi allenatori, sono il futuro del calcio italiano. Hanno entrambi una mentalità offensiva e fanno giocare bene le loro squadre. Con Gattuso il Napoli ha cambiato marcia e con Inzaghi la Lazio ha ottenuto ottimi risultati. Sarà una bellissima sfida, soprattutto dal punto di vista tattico. Non vedo l’ora di guardare la partita, tiferò Napoli, ma che vinca il migliore!

Su Maradona

Sono nato nell’anno di Maradona, con la passione per il Napoli. E da quando non c’è più, mi rendo conto di quanto il suo arrivo a Napoli abbia segnato l’epoca dei tifosi napoletani. Sono nato col mito di Maradona, quando avevo un anno i miei genitori mi fecero fare lo stesso orecchino di Diego

