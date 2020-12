Salvatore Esposito (Genny Savastano) omaggia Maradona: “Chi ama non dimentica”

“Chi ama non dimentica”, è il semplice messaggio dell’attore di Gomorra Salvatore Esposito, alias Genny Savastano. Un omaggio a Maradona, proprio nel cuore dei Quartieri dove la città di Napoli ha messo in piedi un vero e proprio luogo di culto per Diego. L’ennesimo gesto di un personaggio noto legato alla città partenopea che racchiude tutto l’amore e l’affetto che Napoli ha espresso a Maradona dopo la sua scomparsa.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CIyCMrUBrgp/?igshid=qgqtnpoulbzq”]

